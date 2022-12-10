В Тернополе дерево убило мужчину

В Тернополе на улице Новый свет на 69-летнего мужчину упало дерево. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Мужчина резал дерево на придомовой территории и оно упало на него. Медики констатировали смерть мужчины", — уточнили в ведомстве.

Полицейские внесли событие в ЕРДР по статье 115 УКУ с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Тернопольской области во время рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол.

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