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У Тернополі дерево вбило чоловіка

У Тернополі дерево вбило чоловіка

Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Чоловік отримав несумісні із життям травми.

У Тернополі на вулиці Новий світ на 69-річного чоловіка впало дерево. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області.

"Чоловік різав дерево на прибудинковій території і воно впало на нього. Медики констатували смерть чоловіка", – уточнили у відомстві.

Поліцейські внесли подію до ЄРДР за статтею 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернопільській області під час рубки дерев загинув 35-річний лісоруб. На чоловіка впав стовбур. 

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