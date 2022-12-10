Марокко вперше надасть військову допомогу Україні – ЗМІ

Марокко буде першою із країн Африки, яка надасть військову допомогу Україні.

Марокко, за рекомендацією США, ухвалила рішення про надання Україні запчастин до танків Т-72. Марокко стане першою африканською країною, що долучилася до військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє видання Le Journal de l'Afrique.

Як зазначається, представникам США вдалося переконати Рабат передати Україні ці деталі в умовах найсуворішої таємності.

Нині на озброєнні Марокко є близько 40 танків T-72 отриманих від Білорусі, 54 китайських танків MBT-2000, а також близько 350 застарілих танків M60A1/M60A3.

У виданні додали, що Марокко впевненіше займає позицію у війні Росії проти України.

Так, під час голосувань на сесіях Генеральної асамблеї ООН щодо засудження російської збройної агресії Марокко обирала варіант "утриматися", не підтримавши жодну зі сторін.

Однак пізніше держава висловила повагу до територіальної цілісності й суверенітету всіх членів ООН, а також взяла участь у зустрічі з 40 союзниками США – усіма членами НАТО й кількома іншими партнерами – у Німеччині для обговорення посилення оборонної підтримки України.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Марокко.

Військова допомога Україні

Американський президент Джо Байден у п'ятницю, 9 грудня, оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 275 млн доларів. До пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, нові засоби ППО та інше озброєння.

Словаччина також надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, українські Збройні сили отримають боєприпаси.

Напередодні уряд Німеччини ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронів.

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