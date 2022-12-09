Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійде

За даними американських ЗМІ, до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, нові засоби ППО та інше озброєння.

Американський президент Джо Байден у п'ятницю, 9 грудня, оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 275 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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"Я делегую Державному секретарю повноваження відповідно до розділу 506(a) керувати вилученням до 275 мільйонів доларів США на предмет оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та прийняти рішення, необхідні відповідно до такого розділу для спрямування таких просадка", - сказано у тексті документа.

Як раніше писали американські ЗМІ, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

боєприпаси для HIMARS,

снаряди для артилерії,

нові засоби ППО,

а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

Військова допомога США

Від початку війни США активно допомогає Україні, надсилаючи необхідне військове озброєння. Відомо, що 8 грудня Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України. Підтримка виявилася набагато більшою, ніж дві третини голосів, які були необхідні для його ухвалення та відправлення до Сенату.

Окрім цього, Пентагон уклав два великі контракти на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання до України.

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