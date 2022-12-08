Хорватія – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Текстовий репортаж поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Хорватії та Бразилії.

У п'ятницю, 9 грудня, у стартовому матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграє з Бразилією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" у Ель-Райяні. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку в групі. У 1/8 фіналу хорвати у серії пенальті перемогли команду Японії.

команду Японії. Бразильці достроково вийшли до плейоф після двох перемог на старті турніру – команда Тіте завдала поразок сербам (2:0) і швейцарцям (1:0). Сенсаційна поразка в останньому турі від Камеруну (1:0) не завадила "селесао" посісти перше місце в групі. На старті плейоф збірна Бразилії легко розібралася з Південною Кореєю (4:1).

У півфіналі переможець цієї пари позмагається зі збірною, що виявиться сильнішою у поєдинку Нідерланди – Аргентина, який відбудеться також 9 грудня, але о 21:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між хорватами та бразильцями.