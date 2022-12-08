Хорватия – Бразилия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Бразилии.

В пятницу, 9 декабря, в стартовом матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Хорватии сыграет с Бразилией.

Поединок состоится на стадионе "Эдьюкейшн Сити Стедиум" в Эль-Райяне. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетке" заняли второе место в группе. В 1/8 финала хорваты в серии пенальти победили команду Японии.

команду Японии. Бразильцы досрочно вышли в плей-офф после двух побед на старте турнира – команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0). Сенсационное поражение в последнем туре от Камеруна (1:0) не помешало "селесао" занять первое место в группе. На старте плей-офф сборная Бразилии легко разобралась с Южной Кореей (4:1).

В полуфинале победитель этой пары сразится со сборной, которая окажется сильнее в поединке Нидерланды – Аргентина, который состоится также 9 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между хорватами и бразильцами.