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До України везуть силові трансформатори і генератори від Азербайджану

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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До України везуть силові трансформатори і генератори від Азербайджану

Фото: Associated Press

Азербайджан відправив Україні гуманітарну допомогу – першу партію електрообладнання.

У суботу вранці, 10 грудня, Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу першу партію електрообладнання – 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.  

Про це повідомляє "Європейська правда".

Обладнання надала компанія Azerenergy. Зазначається, що загальна вартість допомоги склала понад $800 тисяч.

У найближчі дні планують відправити другу партію гуманітарної допомоги.

Масована ракетна атака України 

У понеділок, 5 грудня Росія у восьме атакувала Україну ракетами, пошкодивши критичне обладнання енергосистеми. Найбільше пошкоджень припало на Одесу та область.

А вже у ніч проти 10 грудня окупанти знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. 

Військовий експерт Юрій Федоров говорить, що у Росії вистачить ракет ще на п’ять-шість великих масованих ударів, а далі Путін перейде до позиційної війни.

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Дата публікації
Перегляди
492
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