До України везуть силові трансформатори і генератори від Азербайджану

Азербайджан відправив Україні гуманітарну допомогу – першу партію електрообладнання.
У суботу вранці, 10 грудня, Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу першу партію електрообладнання – 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Обладнання надала компанія Azerenergy. Зазначається, що загальна вартість допомоги склала понад $800 тисяч.
У найближчі дні планують відправити другу партію гуманітарної допомоги.
Масована ракетна атака України
У понеділок, 5 грудня Росія у восьме атакувала Україну ракетами, пошкодивши критичне обладнання енергосистеми. Найбільше пошкоджень припало на Одесу та область.
А вже у ніч проти 10 грудня окупанти знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури.
Військовий експерт Юрій Федоров говорить, що у Росії вистачить ракет ще на п’ять-шість великих масованих ударів, а далі Путін перейде до позиційної війни.
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