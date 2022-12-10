У російського Су-25 не спрацювало шасі під час посадки (відео)

Штурмовик Су-25 заходив на злітно-посадкову смугу без випуску шасі.

У суботу, 10 грудня, у Мережі опублікували відео, як російський штурмовий літак Су-25 здійснює аварійну посадку без випуску шасі.

На відео літак російських окупантів із символами Z приземляється на аеродромі без випуску шасі. Після зіткненням із полосою навколо літака здіймаються іскри.

Штурмовик проїхав так кількасот метрів і зупинився. Наразі невідомо, де і коли саме було зроблено відеозапис.

Вибухи на авіабазах Росії

У понеділок, 5 грудня, на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи. Так, на аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95 і загинули троє російських військових.

На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.

6 грудня "бавовна" сталася на аеродромі в Курську.

Після інцидентів на аеродромах Росія почала перекидати свої літаки на інші летовища.

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