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Россияне обстреляли село в Херсонской области: трое пострадавших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли село в Херсонской области: трое пострадавших

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Среди пострадавших есть ребенок.

В среду, 28 декабря, российские войска обстреляли село Кизомис в Херсонской области. В результате вражеской атаки ранены местные жители.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ранено получили три человека. Их всех госпитализировали в медучреждение. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. У нее минно-взрывная травма.

Напомним, вечером 27 декабря российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В медучреждении было 5 родивших женщин. До атаки врачи успели провести кесарево сечение. Спасло и врачей, и рожениц то, что они находились в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
202
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