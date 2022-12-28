Группа TVORCHI официально стала представителем Украины на "Евровидении-2023"

Электронный дуэт TVORCHI официально стал представителем Украины на конкурсе "Евровидение-2023", который в следующем году состоится в Ливерпуле, Великобритания.

Так, Общественное Вещание подписало с группой необходимый договор. Об этом говорится на официальной странице общественного вещателя в Instagram:

"Общественное Вещание подписало договор с победителем Национального отбора на "Евровидение-2023", группой TVORCHI на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023", финал которого состоится 13 мая в Великобритании", — говорится в сообщении.

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Напомним, что группа TVORCHI одержала победу на нацотборе на "Евровидение-2023", и уже в следующем году представит Украину на международном музыкальном первенстве в Ливерпуле. Отметим, что конкурсант от Украины примет участие в финале конкурса. По правилам песенного состязания та страна, представитель которой победил в прошлом году, автоматически проходит в финал.

Как известно, в этом году на "Евровидении-2022" победу для Украины одержала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину организаторы конкурса были вынуждены отказаться от проведения конкурса в следующем году в Украине в целях безопасности. Было решено, что музыкальное соревнование состоится в Великобритании, представитель которой на конкурсе в 2022 году занял второе место.

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