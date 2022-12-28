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У Росії створюють військові навчальні центри при державних університетах

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Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Росії створюють військові навчальні центри при державних університетах

Фото: російські засоби масової пропаганди

У Росії збираються створити військові навчальні центри при державних університетах у 16 регіонах країни.

Відповідне розпорядження вже підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Про це йдеться на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Серед вишів, при яких створюються військові центри, 10 університетів: Астраханський, Мордовський, Новгородський, Орловський, Псковський, Сахалінський, Смоленський, Тюменський, Череповецький, Чеченський.

Також у списку 4 технічні/технологічні університети: Іжевський, Липецький, Поволзький, Ярославський. Та ще 2 аграрні/агротехнічні університети: В'ятський, Далекосхідний.

Створенням військових навчальних центрів за дорученням прем'єра займуться Мінобрнауки та Мінсільгосп.

Нагадаємо, раніше у Росії 12-річному школяру прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату. У повістці йдеться про те, що дитина підлягає початковій постановці на військовий облік.

Водночас на території захопленої Луганщини до Росії вивозять українських підлітків. Їх відправляють до Чечні для "патріотичного виховання".

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Дата публікації
Перегляди
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