В каком возрасте меньше всего спит человек: исследование ученых

Согласно исследованиям, проведенным учеными Лондонского, Лионского университетов и Университета Восточной Англии, взрослые люди в возрасте от 30 до 50 лет спят меньше всего.

Исследование, в котором приняли участие более 730 тысяч участников из 63 стран, показало, что средняя продолжительность сна уменьшается до 33-х лет и растет в 53 года. Самые молодые участники исследования, а это люди в возрасте 19 лет спали больше всего, продолжительность сна уменьшалась в течение 20-х и ранних 30-х годов. А после 50 лет продолжительность сна снова росла. Подобная тенденция наблюдалась как у мужчин, так и у женщин независимо от уровня образования, в разных странах. По мнению исследователей ухудшение сна в среднем возрасте является следствием того, что в этом возрасте обычно люди заняты активным трудом и уходом за детьми.

Было обнаружено, что режим сна разный не только в течение жизни, но и отличается в разных странах. " Во всем мире люди спят меньше во взрослом возрасте, но средняя продолжительность сна отличается между регионами и странами".

Согласно исследованиям, больше всего спят люди из Восточной Европы, например Албании, Словакии, Румынии, Чехии, Польши и Украины, а меньше всего — из стран Юго-Восточной Азии — Филиппин, Малайзии и Индонезии. Меньше, чем в среднем спят британцы и люди в странах, приближенных к экватору.

В среднем люди спят 7,01 часов в ночь, женщины спят на 7,5 минут дольше мужчин.

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