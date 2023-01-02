Що зміниться для українських біженців у країнах Євросоюзу у 2023 році

Як зміняться правила і виплати для біженців у різних країнах, читайте в матеріалі ТСН.ua

Європейські країни поступово змінюють правила допомоги. Зміни стосуються насамперед розміру виплат, умов проживання та оплати за громадський транспорт.

Польща – оплата за місця тимчасового розміщення

У таборах, гуртожитках, пансіонатах і базах відпочинку Польщі проживають близько 80 тисяч українських біженців.

Згідно з законом, у 2023 році українці зможуть безкоштовно проживати у таких місцях тимчасового розміщення лише перші 120 днів від моменту приїзду до Польщі. Після цього за проживання треба буде сплачувати:

Від березня 2023 року громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, повинні будуть платити 50% коштів за проживання, але не більше 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Від травня 2023 року треба буде покривати 75% вартості проживання – але не більш як 60 злотих на добу (500 грн).

Звільняються від оплати вразливі категорії громадян — інваліди особи пенсійного віку, вагітних, жінки із дітьми до року, жінки із трьома дітьми та більше, особи, яких складні ситуації.

Від 1 квітня 2023 року українські біженці, якщо вони офіційно працюють або відкрили власний бізнес, зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі,

Німеччина – розмір допомоги біженцям збільшиться

Від 1 січня 2023 року в Німеччині підвищують розмір допомоги, яку українські біженці отримуватимуть нарівні з німцями. Розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць. Допомога з безробіття Hartz IV стане частиною базового доходу громадян.

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Як і раніше українці зможуть в'їжджати до Німеччини без візи та перебувати там до 90 днів без посвідки на проживання. Для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту заяву потрібно подати протягом 90 днів після першого в'їзду до країни. Приймають українців у 6 федеральних землях та селять у центрах для біженців, доки не знайдуть краще тимчасове житло.

Чехія – виплати гуманітарної допомоги біженцям

Від 1 січня 2023 року у Чехії виплати зміняться відповідно розміру зміненого прожиткового мінімуму

У 2022 році гуманітарна допомога для українців становила 5000 крон. За новими нормами у 2023 році допомога для дорослих має становити 4860 крон, а для дітей – 3490 крон.

Люди від 65 років та дорослі з обмеженими можливостями будуть отримувати 7290 крон, а діти з інвалідністю – 5235 крон.

У столиці Словаччини скасовують безплатний проїзд

У Братиславі від нового року скасовується безкоштовний проїзд для українців в громадському транспорті — українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах.

Залишається чинною можливість користуватися безкоштовним громадським транспортом у день отримання документів SLOVAK HELP або "Тимчасовий притулок" та протягом наступних 4 днів, які є стандартними по всій Словаччині для залізничного та приміського транспорту.

Безкоштовний проїзд у Ризі продовжили

Українські біженці у столиці Латвії зможуть безкоштовно їздити до 30 червня 2023 року у громадському транспорті. Це стосується проїзду у ризьких трамваях, тролейбусах та автобусах.

Нідерланди – виплати по-новому

У Нідерландах змінять виплати для українських біженців, які не працюють. Від 1 лютого 2023 року виплату щомісячної грошової допомоги для всієї сім'ї може бути знижено, якщо дорослий член сім'ї отримує дохід від роботи або пільг.

Для відшкодування витрат приймаючим сім'ям на людину виділятимуть 93 євро на місяць. Ця сума буде однаковою за дорослих та дітей.

Великобританія – варіантів житла дедалі менше

Хоча у Британії 2023 року умови для українських біженців офіційно не зміняться, варіантів для житла стає дедалі менше, все більше українців опиняються на вулиці та звертаються за розселенням до місцевої влади.

Приїхати до країни, як і раніше, можна буде за програмою "Будинки для України" – візу видадуть у разі, якщо в Британії знайдеться спонсор, який прийме у себе вдома українців на мінімальний термін 6 місяців. Також українці можуть отримати візу до Великобританії для возз'єднання із членами сімей, які вже тимчасово проживають, таку візу можна отримати максимум на 3 роки.

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