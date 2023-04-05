Загроза нового удару: РФ вивела у Чорне море шість ракетоносців

На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць.

Серед них є аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких – підводні – може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.

При максимальному спорядженні загальний залп «Калібрів» може сягати 40 ракет.

І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно.

В пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських «новин», ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

«Будьте уважні, зібрані і пильні. Не панікуйте, а дослухайтеся. Вірте в Сили оборони і нашу Перемогу! Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Росії судять офіцера, який начебто не відбив атаку ЗСУ на Бєлгородську область.

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