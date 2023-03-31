Росіяни вивели у Чорне море ще один ракетоносій "Калібрів" - ОК "Південь"

Російські окупанти на бойове чергування в Чорне море вивели ще один ракетоносій.

Російська армія на бойовому чергуванні в Чорному морі тримає 11 кораблів.

Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування “Південь”.

Як стало відомо, окупанти вивели на бойове чергування ще один корабель - це фрегат, залп якого може сягати вісім ракет типу “Калібр”. Загалом в Чорному морі зараз перебувають 11 суден.

“Таким чином, наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого недофлоту складається з 11 кораблів, серед яких: два ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет”, - нагосили в ОК “Південь”.

Нагадаємо, що в Росії судять офіцера, який начебто не відбив атаку ЗСУ на Бєлгородську область.

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