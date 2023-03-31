Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У британській розвідці оновили актуальну карту боїв: яка ситуація на фронті

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
842
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У британській розвідці оновили актуальну карту боїв: яка ситуація на фронті

Фото: Associated Press

Окупанти не полишають планів захопити всю Донецьку та Луганську області.

Збройні сили України продовжують утримувати оборону Бахмута на сході нашої держави. Тим часом окупаційні війська намагаються просунутися углиб Донбасу.

Про це Міноборони Британії інформує в Twitter.

У розвідці зазначають, що окупанти не полишають планів захопити всю Донецьку та Луганську області. Епіцентром боїв залишається Бахмут, де бої тривають у місті та на околицях.

Попри це, це росіяни намагаються атакувати одразу на кількох напрямках, зокрема, на Бахмутському та Лиманському.

"На інших напрямках тривають локальні зіткнення, проте ситуацію стабільна. Окупанти також обстрілюють мирні населені пункти вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

©

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута, як наслідок, це призводить до втрати часу у ворога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
842
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація