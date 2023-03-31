У британській розвідці оновили актуальну карту боїв: яка ситуація на фронті

Окупанти не полишають планів захопити всю Донецьку та Луганську області.

Збройні сили України продовжують утримувати оборону Бахмута на сході нашої держави. Тим часом окупаційні війська намагаються просунутися углиб Донбасу.

Про це Міноборони Британії інформує в Twitter.

У розвідці зазначають, що окупанти не полишають планів захопити всю Донецьку та Луганську області. Епіцентром боїв залишається Бахмут, де бої тривають у місті та на околицях.

Попри це, це росіяни намагаються атакувати одразу на кількох напрямках, зокрема, на Бахмутському та Лиманському.

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"На інших напрямках тривають локальні зіткнення, проте ситуацію стабільна. Окупанти також обстрілюють мирні населені пункти вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що українські захисники продовжують тримати оборону Бахмута, як наслідок, це призводить до втрати часу у ворога.

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