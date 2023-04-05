У США розповіли, яким вони бачать майбутнє України

Сполучені Штати Америки віддані довгостроковій підтримці українського народу, який протистоїть жорстокій агресії Росії.
У США бачать Україну потужною й незалежною демократією.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі в Брюсселі Ентоні Блінкена й Дмитра Кулеби, пише Укрінформ.
«Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна – НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування», - зауважується в документі.
Сторони обговорили, в тому числі подальшу військову підтримку українських сил з боку США.
«Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни»,- резюмують в заяві.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками.
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