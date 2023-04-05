У США розповіли, яким вони бачать майбутнє України

У США бачать Україну потужною й незалежною демократією.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами зустрічі в Брюсселі Ентоні Блінкена й Дмитра Кулеби, пише Укрінформ.

«Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна – НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування», - зауважується в документі.

Сторони обговорили, в тому числі подальшу військову підтримку українських сил з боку США.

«Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни»,- резюмують в заяві.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов закликав Захід готуватися до розпаду та розвалу Росії вже найближчими роками.

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