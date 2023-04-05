Астрологічний прогноз на 5 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли зірки рекомендують відкласти справи та зайнятися своїм здоров'ям – як моральним, так і фізичним. Бажано уникати біганини й метушні, необхідно проводити час у тиші та спокої, зосередившись на внутрішніх – душевних і ментальних – процесах.

Символ дня: сходи, що ведуть до неба.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, сріблястий, небесно-блакитний.

Щасливе каміння дня: смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: можна проводити очисні процедури – постувати, голодувати, сидіти на детокс-дієті. Щойно організм очиститься від шлаків і токсинів, половина хвороб зникнуть самі собою.

Харчування дня: небажано вживати продукти тваринного походження, тому м'ясо потрібно виключити або хоча б замінити рибою.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.

Дачні роботи дня: можна садити будь-які рослини, крім лікарських трав – вони не матимуть потрібних корисних властивостей.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні ритуали, що використовують силу води.

Сни дня: тривожні сни, які приснилися цієї ночі, свідчать про те, що людина надто напружена і внутрішньо затиснута, тому їй необхідно розслабитися.

Табу дня: не варто спілкуватися з недоброзичливо налаштованими людьми – ні до чого хорошого це не призведе.

Цитата дня: "Вивчати та аналізувати суспільство важливіше, ніж читати йому мораль" (Вінсент Ван Гог).

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