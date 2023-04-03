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Польща передала Україні винищувачі МіГ-29

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Польща передала Україні винищувачі МіГ-29

Фото: Associated Press

Йдеться про передавання першої частини бойових літаків.

Польща вже передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29.   

Про це повідомив представник польського президента Марчін Пшидач в ефірі RMF FM.

"До України вже прибуло кілька польських одиниць (МіГ-29)", - заявив він.

Також, за його інформацією, процес передавання першої частини літаків вже завершився.

Нагадаємо, Словаччина заявила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще дев'ять мають надійти Збройним Силам України протягом найближчих тижнів. Загалом Словаччина передасть Україні 13 винищувачів.

Отриманими від Словаччини винищувачами МіГ-29 Повітряні сили України вже захищають Харків. 

Водночас Польща планує поетапно передавати Україні свої МіГ-29, однак не зможе віддати всі свої винищувачі.  

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Дата публікації
Перегляди
102
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