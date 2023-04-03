Польша передала Украине истребители МиГ-29

Речь идет о передаче первой части боевых самолетов.
Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.
Об этом сообщил представитель польского президента Марчин Пшидач в эфире RMF FM.
"В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29)", — заявил он.
Также, по его информации, процесс передачи первой части самолетов уже завершился.
Напомним, Словакия заявила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Еще девять должны поступить Вооруженным Силам Украины в ближайшие недели. В целом Словакия передаст Украине 13 истребителей.
Полученными от Словакии истребителями МиГ-29 Воздушные силы Украины защищают Харьков.
В то же время, Польша планирует поэтапно передавать Украине свои МиГ-29, однако не сможет отдать все свои истребители.
Читайте также: