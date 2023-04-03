Польша передала Украине истребители МиГ-29

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил представитель польского президента Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

"В Украину уже прибыло несколько польских единиц (МиГ-29)", — заявил он.

Также, по его информации, процесс передачи первой части самолетов уже завершился.

Напомним, Словакия заявила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Еще девять должны поступить Вооруженным Силам Украины в ближайшие недели. В целом Словакия передаст Украине 13 истребителей.

Полученными от Словакии истребителями МиГ-29 Воздушные силы Украины защищают Харьков.

В то же время, Польша планирует поэтапно передавать Украине свои МиГ-29, однако не сможет отдать все свои истребители.

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