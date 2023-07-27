Путин хочет "подарить" Африке бесплатное зерно: появились подробности

На продолжающемся в российском Санкт-Петербурге форуме "Россия – Африка" председатель Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани обратился к участникам "зернового соглашения" с просьбой облегчить доставку российского и украинского зерна на континент.

Об этом пишет "Униан".

После отказа России присоединиться к зерновому соглашению, защищавшему экспорт украинского зерна, диктатор Путин пообещал оказать помощь пяти африканским странам, однако журналисты видят в этом геополитический подтекст.

Президент Ассумани подчеркнул, что украинский кризис серьезно влияет на ситуацию с поставкой продовольствия, и решение этого вопроса должно спасти жизнь многих людей на континенте. Он призвал всех участников прежнего соглашения содействовать облегчению доставки как российского, так и украинского зерна в африканские страны и выразил готовность сотрудничать с Россией по обеспечению мира и безопасности на континенте.

Во время своего выступления на форуме президент РФ Путин заявил, что Россия не планирует присоединяться к соглашению по экспорту зерна при посредничестве ООН. Вместо этого российский диктатор пообещал бесплатно предоставлять зерно в объеме 50 тысяч тонн странам, таким как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея в течение следующих месяцев, обеспечивая бесплатную доставку этих грузов.

В то же время, в издании The New York Times отметили, что такой ход Путина может быть направлен на улучшение имиджа России после отказа в соглашении, которое помогало накормить миллионы людей во всем мире, а также имело геополитический подтекст. В частности, в списке получателей бесплатного российского зерна преобладают страны, не проголосовавшие против России в ООН в феврале и поддерживающие авторитарные правительства, что свидетельствует о возможных политических мотивациях соответствующей помощи.

Напомним, что из-за того, что Россия вышла из " зернового соглашения ", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

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