Польша создаст ракетную бригаду и академию HIMARS

Появление HIMARS в Польше очень важно с точки зрения отпугивания агрессора.

В населенном пункте Киева Куявско-Поморского воеводства на севере Польши состоялось подписание соглашения о создании в РП первой ракетной бригады и академии HIMARS.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участие в церемонии принял министр национальной обороны РП Мариуш Блащак. На брифинге Блащак отметил, что у ВС Польши снова появится ракетная бригада, на вооружении которой будут ракетные комплексы HIMARS. Он напомнил, что последний ракетный дивизион в Польше, на вооружении которого были советские ракетные комплексы "Точка", был расформирован в 2005 году.

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После проведения на полигоне вблизи Торуня стрельб из HIMARS министр отметил, что появление этого оружия в Польше очень важно с точки зрения отпугивания агрессора.

"Мы понимаем, что комплексы HIMARS в руках украинцев являются эффективным оружием для остановки российской агрессии", — сказал Блащак.

По его словам, новая 1 ракетная бригада будет дислоцироваться в Торуне и Ожише. Она будет входить в состав 16-й механизированной дивизии, отвечающей за безопасность северо-восточной части Польши, граничащей с Россией и Беларусью.

Блащак также сказал, что академия HIMARS будет действовать в сотрудничестве с 5-м корпусом ВС США. В нем будут учиться не только польские артиллеристы, но и военные из союзнических стран, в частности, стран Балтии.

Отметим, Польша в 2019 году купила 20 комплексов HIMARS, в том числе 18 боевых и два учебных за 414 млн дол. Впоследствии Польша обратилась в США по поводу покупки около 484 ракет этого типа, и американские власти дали согласие. Максимальная стоимость оценивается в 10 млрд дол.

Первые пять пусковых установок HIMARS в мае попали на вооружение 15-й механизированной бригады ВС Польши, дислоцирующейся недалеко от границ с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Напомним, Вооруженные силы Украины отомстили оккупантам за обстрел кафе в Краматорскеи с помощью HIMARS бойцы уничтожили на Донбассе российскую зенитно-ракетную систему С-400. С нее в июне русские захватчики ударили по городу.

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