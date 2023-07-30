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Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки

Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки

Наталі

Його тіло знайшли на козирку під'їзду будинку.

Чоловік та продюсер відомої російської співачки Наталі Олександр Рудін скоїв самогубство.

Як передає низка РосЗМП, тіло 53-річного чоловіка знайшли у Москві на козирку під'їзду будинку на Біломорській вулиці. Подейкують, що Рудін вже тривалий час страждав від депресії, яка розвинулася у нього після перенесеного коронавірусу.

Також нещодавно родина Рудіних пережила ще одне горе – декілька тижнів тому пішов з життя батько Олександра. РосЗМП передають, що це також могло підштовхнути Рудіна накласти на себе руки.

Наталі та її чоловік Олександр Рудін / ©
Наталі та її чоловік Олександр Рудін

Нагадаємо, що Наталі була популярна у 90-х. Зокрема, впізнаваність артистці приніс її хіт "Ветер с моря дул", а також "Черепашка" та "О боже, какой мужчина".

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення рф до України Наталі жодного разу не коментувала. Втім, 24 лютого 2022 року у себе в Instagram артистка розмістила відео з відомим індійським йогіном Садхгуру. У ролику він постає з накидкою синьо-жовтого кольору і розповідає про те, "що спроба бути особливим – це хвороба" і "кожне життя – абсолютно унікальне". І якщо "ви хочете бути вищим за інших – це породить багато страждань". Чи є збігом це відео, опубліковане Наталі в день початку повномасштабного вторгнення рф до України, чи ж таким чином артистка висловила свою позицію, - незорзуміло.

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Дата публікації
Перегляди
1780
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