Чоловік відомої російської співачки наклав на себе руки

Чоловік та продюсер відомої російської співачки Наталі Олександр Рудін скоїв самогубство.

Як передає низка РосЗМП, тіло 53-річного чоловіка знайшли у Москві на козирку під'їзду будинку на Біломорській вулиці. Подейкують, що Рудін вже тривалий час страждав від депресії, яка розвинулася у нього після перенесеного коронавірусу.

Також нещодавно родина Рудіних пережила ще одне горе – декілька тижнів тому пішов з життя батько Олександра. РосЗМП передають, що це також могло підштовхнути Рудіна накласти на себе руки.

Наталі та її чоловік Олександр Рудін

Нагадаємо, що Наталі була популярна у 90-х. Зокрема, впізнаваність артистці приніс її хіт "Ветер с моря дул", а також "Черепашка" та "О боже, какой мужчина".

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення рф до України Наталі жодного разу не коментувала. Втім, 24 лютого 2022 року у себе в Instagram артистка розмістила відео з відомим індійським йогіном Садхгуру. У ролику він постає з накидкою синьо-жовтого кольору і розповідає про те, "що спроба бути особливим – це хвороба" і "кожне життя – абсолютно унікальне". І якщо "ви хочете бути вищим за інших – це породить багато страждань". Чи є збігом це відео, опубліковане Наталі в день початку повномасштабного вторгнення рф до України, чи ж таким чином артистка висловила свою позицію, - незорзуміло.

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