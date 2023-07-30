В Україні ліквідували статус "селище міського типу": що це означає

Статус селища міського типу в Україні було ліквідовано. Залишилися три категорії населених пунктів: міста, селища та села.

Верховна Рада 28 липня ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їхнього утворення та ліквідації, перейменування і зміни статусу.

Про це йдеться у законі №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою".

В Україні ліквідовується статус селищ міського типу і будуть лише міста, селища та села.

Відповідно до документа, місто має мати не менш як 10 тисяч населення.

має мати не менш як 10 тисяч населення. Селищем вважається населений пункт з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч.

вважається населений пункт з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю жителів не менш як 5 тисяч. Село є населеним пунктом із садибною забудовою, загальною чисельністю жителів менше 5 тисяч.

Також закон запроваджує нове поняття – "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Йдеться, наприклад, про дачні кооперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Підставою для ліквідації населеного пункту може стати відсутність у ньому офіційно зареєстрованих для проживання людей протягом трьох років.

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайних селища та 27 204 села.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала повернення електронних декларацій для посадовців.

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