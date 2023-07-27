Лазівку закрили: Рада підтримала повернення електронних декларацій для посадовців

Верховна Рада 27 липня підтримала законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

За його словами, законопроєкт, ініціатором якого він був, передбачає, що посадовці (крім військових і інших посадовців у секторі оборони) мають подати раніше не подані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів від моменту набрання чинності законом. "Дірок" у періодах декларування та перевірок не буде, наголосив Арахамія.

Крім того, військові, посадовці на окупованих територіях чи територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення, повернення в пункт постійної дислокації (крім ротації), демобілізації, деокупації території тощо.

Також буде відновлено повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій. Потрібно буде декларувати і місце проживання посадовця під час війни.

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"Ми прибрали контраверсійні норми про недекларування місця проживання на час війни, які обговорювалися у попередніх редакціях законопроекту. Переконана, що без декларування місця проживання і подання декларацій, і перевірки мали би небагато сенсу навіть із повним публічним доступом до декларацій. Адже НАЗК не змогло би перевірити баланс доходів/витрат на користування нерухомістю", - каже авторка тексту законопроєкту нардепка Анастасія Радіна.

Публічний доступ до реєстру декларацій пропонують поновити, проте із обмеженнями. Наразі вдалося досягти такого компромісу: з міркувань безпеки пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, вказаних у декларації. Проте подати ці дані декларанти муситимуть, а НАЗК і НАБУ/САП зможуть їх перевірити.

"Чи це ідеальний компроміс? Ні. Чи це крок у правильному напрямку порівняно із попередніми законодавчими ініціативами? Так. Чи я свідома того, що суспільство вимагає відкриття декларацій топ-посадовців у вигляді “як до війни”? Так. Буду переконувати колег на друге читання передбачити більше публічності. У будь-якому разі після завершення воєнного стану усі відомості (крім персональних даних, що вважалися конфіденційними і до війни) будуть відкриті", - каже Радіна.

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Крім того, заповнення декларації стане зручнішим. Дані з інших реєстрів “підтягуватимуться” у акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим, декларант буде зобов’язаний перевірити достовірність усіх даних і додати те, чого немає у реєстрах.

Водночас, до законопроекту була додана компромісна норма щодо декларування орендованого майна. Йдеться про те, що декларуванню не підлягатиме об’єкт з ринковою вартістю користування до 50 прожиткових мінімумів (наразі трохи менше 130 000 грн) за весь час користування.

"Відкрию таємницю: це рішення виникло у перемовинах із МВФ, який погодив такий підхід. Ідея у тому, щоб сфокусувати перевірку статків чиновників на виявленні суттєвої брехні, незаконного збагачення чи необгрунтованих активів (наразі навіть адміністративна відповідальність за брехню в декларації починається із 134 тис. грн) Важливий момент: ця норма не має стати "діркою" для недекларування майна у безоплатному користуванні, адже вказати майно треба буде по ринковій вартості користування незалежно від того, чи сам декларант щось сплачує. Як визначати цю ринкову вартість так, щоби цим не змогли маніпулювати для приховування майна взагалі — питання для доопрацювання", - додала нардепка.

За словами Радіної, цю та низку інших норм будуть удосконалювати поправками до другого читання так, щоб закрити можливості для зловживань недоброчесними посадовцями.

Нагадаємо, після скандалу з "мальдівською дипломатичною місією" нардепа Юрія Арістова в Раді пропонують закрити кордони для депутатів і міністрів та повернути електронні декларації.

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