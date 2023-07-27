Якому знаку зодіаку пощастить 28 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 липня?

День вважається ідеальним часом для роботи над помилками, вчиненими як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Якщо зрозуміти, в чому полягають помилки, відмовитися від них і, обравши нову мету, розробити тактику та стратегію її досягнення, успіху вдасться досягти дуже швидко, тому є сенс попрацювати над собою. Час також вдалий для початку робіт з удосконалення свого житла: як ремонту – від косметичного до капітального, так і його прикрашання за допомогою нового текстилю чи витворів мистецтва.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам цього дня необхідно звернути увагу на інтуїцію, до якої вони зазвичай ставляться скептично. Але сьогодні саме вона допоможе їм знайти єдино правильний вихід із ситуації, якої б життєвої сфери – особистої, професійної чи побутової – вона не стосувалася. Головне, дослухатися до голосу, який зазвичай називають другим чи внутрішнім. Він найчастіше розмовляє з людиною за допомогою передчуттів, тому все просто: варто робити те, що хочеться, і не робити того, до чого не лежить душа.

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