Масштабна чистка: Зеленський різко висловився про корупційні скандали під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 липня, що не потерпить корупцію чи зраду у державних справах, поки його країна намагається знайти засоби для захисту від російських окупантів.

Про це пише Reuters.

Зеленський виступив з антикорупційними закликами у своєму нічному відеозверненні після того, як стало відомо про дві знакові справи — арешти чиновника військкомату, звинуваченого у масових розкраданнях, і депутата парламенту, звинуваченого у співпраці з Росією.

Минулого місяця президент оголосив про плани провести аудит військкоматів, щоб спробувати викорінити корупцію.

Цей захід був частиною довготривалої політики очищення військових та урядових відомств, щоб показати західним прихильникам України, що він серйозно налаштований на боротьбу з глибоко вкоріненою корупцією, що є головним елементом довготривалого процесу забезпечення членства в Європейському Союзі.

За словами Зеленського, пересічні українці, які підтримують військові зусилля, були розлючені корупційною практикою.

“Дозвольте мені попередити всіх членів парламенту, чиновників і всіх, хто працює державним службовцем”, — сказав він.

“Коли ти цілими днями шукаєш зброю для країни, коли вся увага прикута до того, чи є артилерія, ракети та безпілотники, ти відчуваєш ту моральну силу, яку дали Україні наші воїни. Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військовим чи будь-яким іншим посадовцям, що вони стали в опозицію до держави”, — заявив Зеленський.

Російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року, і з того часу війна забрала тисячі життів цивільних осіб та військовослужбовців, призвела до переміщення мільйонів людей та зруйнувала українські міста.

Зеленський, звертаючись до членів парламенту, заявив, що більше не буде терпіти тих, хто “через якусь особисту вигоду” відмовляється підтримувати законодавство, необхідне для того, щоб Україна могла розпочати свою тривалу кампанію із забезпечення членства в ЄС.

“Я більше не хочу бачити таких відмов. Ніхто не хоче цього бачити. Україна більше не має на це часу”, — наголосив він.

Корупція та звинувачення у державній зраді

Раніше судові органи повідомили, що керівнику військкомату на півдні України, обвинуваченому в корупції та розкраданні коштів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі трохи більше 4 мільйонів доларів США.

Національне агентство з питань запобігання корупції України повідомило, що Євгена Борисова, начальника одеського військкомату, звинувачують у заволодінні без пояснення причин коштами, еквівалентними трохи більше ніж 5 мільйонам доларів США.

Останніми місяцями ЗМІ повідомляли про те, як його родина придбала нерухомість в Іспанії.

Новіков повідомив на пресконференції, що попереднє розслідування показало, що Борисов придбав великі суми через позики від бізнес-партнерів, в той час як Україна піддавалася щоденним російським обстрілам.

А Генеральна прокуратура заявила, що депутат Олександр Пономарьов, підозрюваний у співпраці з Росією на окупованому південному сході, був заарештований до суду за звинуваченням у державній зраді.

Пономарьов, депутат, обраний від нині забороненої партії, яку звинувачують у зв'язках з Росією, був поміщений під варту без права внесення застави Печерським районним судом Києва.

Він заперечує співпрацю з Росією в минулому.

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