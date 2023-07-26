Росія готується вийти з МВФ: яка причина

Російські комуністи невдоволені зобов'язаннями Росії в межах членства в МВФ.

У Держдумі Росії запропонували скасувати членство держави в Міжнародному валютному фонді та ще двох міжнародних організаціях.

Про це свідчить проєкт відповідного рішення на сайті Держдуми РФ.

Автори постанови – депутати від ПКРФ – пропонують денонсувати протокол про вступ Росії до МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

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Така пропозиція депутатів пов’язана зі санкційною політикою МВФ та Міжнародного банку реконструкції, яка була проведена "на вимогу керівництва США і їхніх сателітів".

Автори документа обурені, що членство в МВФ зобов'язує Росію "проводити таку валютну політику, яка позбавляє її валютної самостійності". Йдеться про позбавлення права в ручному режимі підвищувати або знижувати обмінний курс рубля, а ще зобов'язує прив'язувати цей курс до іноземної валюти.

Довідка: Росія набула членства в МВФ 1992 року і стала 165-м членом організації. Загалом до МВФ входять 190 країн.

Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року український уряд звернувся з офіційним закликом до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії позбавити членства Росії та Білорусі в МВФ та всіх організаціях Світового банку.

Зауважимо, у січні 2023 року ексголовний економіст МВФ Кеннет Рогофф спрогнозував "неймовірну бідність" у Росії через суттєвий вплив міжнародних санкцій на економіку, зазначивши, що вони справді працюють.

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