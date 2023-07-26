Россия готовится выйти из МВФ: какая причина

В Госдуме России было предложено отменить членство государства в Международном валютном фонде и еще двух международных организациях.

Об этом свидетельствует проект соответствующего решения на сайте Госдумы РФ.

Авторы постановления – депутаты от ПКРФ – предлагают денонсировать протокол о вступлении России в МВФ, Международный банк реконструкции и развития, а также Международную ассоциацию развития.

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Такое предложение депутатов связано с санкционной политикой МВФ и Международного банка реконструкции, которая была проведена "по требованию руководства США и их сателлитов"

Авторы документа возмущены, что членство в МВФ обязывает Россию "проводить такую валютную политику, которая лишает ее валютной самостоятельности". Речь идет о лишении права в ручном режиме повышать или снижать обменный курс рубля, а также обязывает привязывать этот курс к иностранной валюте.

Справка: Россия приобрела членство в МВФ в 1992 году и стала 165-м членом организации. Всего в МВФ входят 190 стран.

Напомним, еще в начале марта 2022 года украинское правительство обратилось с официальным призывом к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии лишить членства Россию и Беларусь в МВФ и всех организациях Всемирного банка.

Заметим, в январе 2023 года экс-главный экономист МВФ Кеннет Рогофф спрогнозировал "невероятную бедность" в России из-за существенного влияния международных санкций на экономику, отметив, что они действительно работают.

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