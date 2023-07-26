Россия готовится выйти из МВФ: какая причина

Российские коммунисты недовольны обязательствами России в рамках членства в МВФ.
В Госдуме России было предложено отменить членство государства в Международном валютном фонде и еще двух международных организациях.
Об этом свидетельствует проект соответствующего решения на сайте Госдумы РФ.
Авторы постановления – депутаты от ПКРФ – предлагают денонсировать протокол о вступлении России в МВФ, Международный банк реконструкции и развития, а также Международную ассоциацию развития.
Такое предложение депутатов связано с санкционной политикой МВФ и Международного банка реконструкции, которая была проведена "по требованию руководства США и их сателлитов"
Авторы документа возмущены, что членство в МВФ обязывает Россию "проводить такую валютную политику, которая лишает ее валютной самостоятельности". Речь идет о лишении права в ручном режиме повышать или снижать обменный курс рубля, а также обязывает привязывать этот курс к иностранной валюте.
Справка: Россия приобрела членство в МВФ в 1992 году и стала 165-м членом организации. Всего в МВФ входят 190 стран.
Напомним, еще в начале марта 2022 года украинское правительство обратилось с официальным призывом к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии лишить членства Россию и Беларусь в МВФ и всех организациях Всемирного банка.
Заметим, в январе 2023 года экс-главный экономист МВФ Кеннет Рогофф спрогнозировал "невероятную бедность" в России из-за существенного влияния международных санкций на экономику, отметив, что они действительно работают.
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