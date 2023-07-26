Дубль и ассист: Месси устроил феерию во втором матче за "Интер" Майами (видео)

Звездный новичок "Интера" Майами Лионель Месси стал героем матча второго тура группового этапа Leagues Cup против "Атланты Юнайтед".

36-летний аргентинец проводил свой второй поединок за "Интер" Майами и впервые вышел в стартовом составе клуба MLS.

Уже на 8-й минуте встречи семикратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет. После изысканной передачи из глубины от Серхио Бускетса он протащил мяч в штрафную и попал в штангу, после чего успешно выполнил добивание уже в пустые ворота.

Busquets Messi



Messi puts us v lead early with his second goal for the Club #MIAvATL | 1-0 | #MLSSeasonPass on @AppleTV : https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Июль 25, 2023

На 22-й минуте Месси оформил дубль. Аргентинец начал атаку своей команды и отдал передачу на левый фланг штрафной на Роберта Тейлора, который в падении вернул мяч Лео, а тот пробил точно в правый нижний угол.

Taylor ➡️ Messi для его второго ночи до двух лет в 22-й минуте #MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Июль 26, 2023

Еще до перерыва "Интер" Майами в третий раз поразил ворота соперника – отличился Тейлор. На старте второй половины матча финский полузащитник оформил дубль. В этот раз Месси выступил в роли ассистента – Лео выбежал в контратаку и удобно выкатил мяч под удар партнеру.

Taylor bags a brace 2️⃣



Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night #MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Июль 26, 2023

Месси провел на поле 78 минут, после чего был заменен. Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов также вышел в старте и отыграл 73 минуты.

Матч завершился победой "Интера" Майами со счетом 4:0.

Leagues Cup – это турнир между клубами MLS и мексиканской Лиги MX. Три лучшие команды Кубка лиг квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, в своем дебютном матче за "Интер" Майами Месси на последних секундах забил победный гол-красавец прямым ударом со штрафного.

Таким образом, после двух стартовых поединков за новый клуб на счету Лео три гола и результативная передача.

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