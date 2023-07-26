Украину накроет невыносимая жара: синоптик назвала даты

В Украине в первые дни августа будет преобладать поле высокого давления. То есть, это преимущественно без осадков. А температурные показатели уже будут несколько выше. Уже на выходных вернется жара до +35°.

Об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, с 27 июля на смену полю пониженного давления поступит очередное поле высокого давления. Благодаря этому будет преимущественно без осадков, только 30 июля в правобережной части, а 31 июля на левобережной ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью ожидается на уровне +12 ... +18 °, на юге — до +23 ° и немного выше. Днем воздух будет прогреваться до +25…31 в большинстве областей.

"В южной части, а 29-30 июля также и в восточных областях ожидается +28…+35. Это тогда будет самое жаркое", — отметила синоптик.

По ее данным, запад и северные области будут оставаться в пределах +21…27°.

Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.

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