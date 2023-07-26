Україну накриє нестерпна спека: синоптикиня назвали дати

В Україні в перші дні серпня переважатиме поле високого тиску. Тобто це переважно без опадів. А температурні показники вже будуть дещо вищими. Вже на вихідних подекуди повернеться спека до +35°.

Про це в коментарі NV сказала синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її даними, від 27 липня на зміну полю зниженого тиску надійде чергове поле високого тиску. Завдяки цьому буде переважно без опадів, лише 30 липня у правобережній частині, а 31 липня на лівобережній очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі очікується на рівні +12°…+18°, на півдні - до +23° та трохи вище. Вдень повітря прогріватиметься до +25°…+31 у більшості областей.

"У південній частині, а 29-30 липня також і у східних областях очікується +28…+35. Це тоді буде найспекотніше", - зазначила синоптик.

За її даними, захід та північні області залишатимуться в межах +21°…+27°.

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

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