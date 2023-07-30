В Украине ликвидировали статус "поселок городского типа": что это значит

Статус поселка городского типа в Украине был ликвидирован. Остались три категории населенных пунктов: города, селения и села.

Верховная Рада 28 июля приняла закон, обновляющий классификацию населенных пунктов в Украине и устанавливающий порядок их образования и ликвидации, переименования и изменения статуса.

Об этом говорится в законе №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства".

В Украине ликвидируется статус поселков городского типа и будут только города, поселки и села.

Согласно документу, город должен иметь не менее 10 тысяч населения.

должен иметь не менее 10 тысяч населения. Поселком считается населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч.

считается населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч. Село — населенный пункт с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч.

Также закон вводит новое понятие – "поселение". Это компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющее устойчивого состава населения. Речь идет, например, о дачных кооперативах или временных мобильных городах, где живут вынужденно перемещенные лица.

Основанием для ликвидации населенного пункта может стать отсутствие в нем официально зарегистрированных для проживания людей в течение трех лет.

Отметим, что на июль 2023 года в Украине, включая все оккупированные территории, насчитывается 459 городов, 881 пгт, 1164 обычных поселка и 27 204 села.

Напомним, что Верховная Рада поддержала возвращение электронных деклараций для должностных лиц.

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