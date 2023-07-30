В Украине ликвидировали статус "поселок городского типа": что это значит

Статус поселка городского типа в Украине был ликвидирован. Остались три категории населенных пунктов: города, селения и села.
Верховная Рада 28 июля приняла закон, обновляющий классификацию населенных пунктов в Украине и устанавливающий порядок их образования и ликвидации, переименования и изменения статуса.
Об этом говорится в законе №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства".
В Украине ликвидируется статус поселков городского типа и будут только города, поселки и села.
- Согласно документу, город должен иметь не менее 10 тысяч населения.
- Поселком считается населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч.
- Село — населенный пункт с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч.
Также закон вводит новое понятие – "поселение". Это компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющее устойчивого состава населения. Речь идет, например, о дачных кооперативах или временных мобильных городах, где живут вынужденно перемещенные лица.
Основанием для ликвидации населенного пункта может стать отсутствие в нем официально зарегистрированных для проживания людей в течение трех лет.
Отметим, что на июль 2023 года в Украине, включая все оккупированные территории, насчитывается 459 городов, 881 пгт, 1164 обычных поселка и 27 204 села.
Напомним, что Верховная Рада поддержала возвращение электронных деклараций для должностных лиц.
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