Під час концерту alyona alyona у Роттердамі сталася стрілянина: є постраждалі

Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла про моторошну історію, яка сталася під час її виступу на фестивалі у Роттердамі.

Співачка була запрошеним артистом на фестивалі Rotterdam Unlimited. У суботу, 29 липня, під час виступу Альони натовп почав бігти та покидати територію фестивалю.

За словами самої alyona alyona, спочатку вона не зрозуміла, що коїться, а потім через підписників вона дізналась про стрілянину неподалік від місця виступу.

"‎На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився", – розповіла реперка на своїй сторінці в Instagram.

alyona alyona розповіла, що під час її концерту у Роттердамі сталася стрілянина

Як з'ясувалося, під час фестивалю і саме виступу alyona alyona було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а під час другої – троє людей. Що саме спричинило стрілянину на великому фестивалі у Роттердамі, наразі невідомо.

alyona alyona про стрілянину у Роттердамі / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona поділилася зі своїми шанувальниками, що вже рік, як відмовилася від м'яса і паління. Артистка показала, як за цей час змінилася.

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