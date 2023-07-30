Під час концерту alyona alyona у Роттердамі сталася стрілянина: є постраждалі

Під час виступу виконавиці глядачі раптово почали бігти.
Українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла про моторошну історію, яка сталася під час її виступу на фестивалі у Роттердамі.
Співачка була запрошеним артистом на фестивалі Rotterdam Unlimited. У суботу, 29 липня, під час виступу Альони натовп почав бігти та покидати територію фестивалю.
За словами самої alyona alyona, спочатку вона не зрозуміла, що коїться, а потім через підписників вона дізналась про стрілянину неподалік від місця виступу.
"На передостанній пісні, 5 частина людей, десь далеко в кінці, де вони стояли, почала кудись бігти. Я подумала, можливо, артист на іншій сцені виступає і вони побігли на свого улюбленого виконавця, бігли не швидко. Мені написав мій підписник, про те, що вони з сестрою йшли на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ і вони зупинились і сховались за рогом, коли прийшли, концерт вже закінчився", – розповіла реперка на своїй сторінці в Instagram.
Як з'ясувалося, під час фестивалю і саме виступу alyona alyona було дві стрілянини. Під час першої ніхто не постраждав, а під час другої – троє людей. Що саме спричинило стрілянину на великому фестивалі у Роттердамі, наразі невідомо.
Нагадаємо, нещодавно alyona alyona поділилася зі своїми шанувальниками, що вже рік, як відмовилася від м'яса і паління. Артистка показала, як за цей час змінилася.
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