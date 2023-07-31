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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні 31 липня було чутно звуки вибухів. / Фото: Національна поліція України

Тривогу в області не оголошували.

У понеділок зранку, 31 липня у Херсоні було чутно звуки вибухів. Повітряної тривоги станом на 08:28 в області немає. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні видання.

Повітряної тривоги в Херсонській області немає. Остання була вночі: тривала від 00:10 до 01:11. Наразі сирени лунають лише в Донецькій області.

Обстріли Херсонщини 

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зранку 31 липня повідомив, що протягом минулої доби окупаційні війська 68 разів обстріляли регіон. По території області росіяни випустили 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та  БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. 

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів. Зокрема, по території та будівлях заводу і підприємства у Херсоні. Через російську агресію п'ять людей дістали поранення.

Нагадаємо, у ЗСУ попереджають, що росіяни можуть готуватися до нових потужних атак. Армія РФ розпочинає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином росіяни готуються до певних маневрів та можуть готуватись до майбутніх атак по території України.

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Перегляди
976
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