В ВСУ предупреждают, что россияне могут готовиться к новым мощным атакам

Армия агрессора России начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, активность вражеской тактической авиации на юго-востоке была мощной. Это может указывать на то, что "враг собирает разведывательные данные и может готовиться к мощным атакам на будущее".

Гуменюк отмечает, что вполне вероятно усиление присутствия ракетоносителей российского флота в море за два-три часа. Однако в пунктах базирования они полностью готовы.

"Есть практика, что оккупанты бьют из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", — добавила представитель ВСУ.

Сейчас оккупационная армия пытается подтянуть уровень обстрелов по Правобережью до прошлых суток, "когда им удавалось максимально активно избивать".

"Они испытывают снарядный голод — хотя выходят на уровень 50-60 обстрелов в сутки. Они доводили их почти до 30, когда нечем было. Сейчас снова активизируются. Херсону этой ночью доставалось очень мощно", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России по энергетическим объектам. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию и тратить бюджетные средства на оборону Украины.

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