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В Кривом Роге прогремели взрывы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге раздаются взрывы утром 31 июля / Фото: ТСН.ua

Мониторинговые каналы сообщают о попадании в многоэтажку.

В Кривом Роге слышны взрывы утром 31 июля, на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

О взрывах также заявил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в Интернете.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак пообещал сообщить позже о подробностях взрывов в Кривом Роге.

"Российские террористы, Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности позже", — написал Лысак в Сети.

В то же время мониторинговые каналы сообщают о попадании в многоэтажку

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях до момента отмены тревоги.

Заметим, что воздушная тревога звучит сейчас в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты обстреляли Харьков: враг попал по складам коммерческих предприятий на территории Новобаварского района и по территории частного домовладения в пгт Большой Бурлук. В результате атаки пострадал охранник предприятия. На месте было возгорание и есть разрушения.

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Дата публикации
Просмотры
4735
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