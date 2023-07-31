В Кривом Роге прогремели взрывы

Мониторинговые каналы сообщают о попадании в многоэтажку.
В Кривом Роге слышны взрывы утром 31 июля, на Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
О взрывах также заявил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в Интернете.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак пообещал сообщить позже о подробностях взрывов в Кривом Роге.
"Российские террористы, Кривой Рог. Пока информационная тишина! Подробности позже", — написал Лысак в Сети.
В то же время мониторинговые каналы сообщают о попадании в многоэтажку
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях до момента отмены тревоги.
Заметим, что воздушная тревога звучит сейчас в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты обстреляли Харьков: враг попал по складам коммерческих предприятий на территории Новобаварского района и по территории частного домовладения в пгт Большой Бурлук. В результате атаки пострадал охранник предприятия. На месте было возгорание и есть разрушения.
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