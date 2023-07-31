В Харькове в результате обстрела из Белгородской области РФ есть раненный

Враг обстрелял Харьков из С-300 с территории Белгородской области.

В Харькове было попадание по территории Новобаварского района, а именно – по складским помещениям коммерческих предприятий.

Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, комментируя ночной обстрел Харькова и области.

На месте телесные повреждения получил один человек, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва.

Также на месте произошел пожар площадью 200 кв.

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Еще одна ракета попала по территории частного домовладения в пгт Большой Бурлук Купянского района. Травмированных или погибших нет.

По фактам этих обстрелов возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины, а именно «Нарушение законов и обычаев войны».

Добавим, что на всей территории Украины ночью объявили воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. Угроза баллистики для Юга и Востока оставалась актуальной, но потом тоже раздался отбой.