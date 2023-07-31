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На Донбассе раздались взрывы – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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На Донбассе раздались взрывы – мониторинговые каналы

Продолжается беспокойная ночь для Украины / Фото: ТСН.ua

В ночь на 31 июля в Донецкой области снова раздаются взрывы.

Во время масштабной тревоги, охватившей всю Украину в ночь на 1 августа 2023 года, взрывы прогремели в Краматорске и Славянске.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Пока нет сообщений властей об инцидентах.

Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что в результате обстрела Харькова попадает в нежилые помещения. Также вспыхнул пожар.

Заметим, что также стало известно, из чего вероятно обстреляли Харьков. По предварительной информации, речь идет о ЗРК С-30.

Добавим, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. 

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Дата публикации
Просмотры
90
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