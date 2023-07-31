"Вагнер" может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре — Сенат Польши

ЧВК "Вагнер", которая накапливает силы на территории Беларуси, может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющем Польшу и Литву.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал вице-маршалок польского Сената Михал Каминский.

"Я не могу исключить и никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестовать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", — сказал он.

Михал Каминский также напомнил, что на территории Польши уже находятся американские военные.

"Лукашенко намекнул на Жешув. Ну, пусть заходят. Они там встретят не только польскую, а еще и американскую оборону. Единственный вопрос в этом случае: кто будет платить за их гробы, в которых их будут посылать обратно в России", — подчеркнул вице-маршалок.

Он также отметил, что если "вагнеровцы" зайдут в Сувальский коридор на территории Литвы, то Польша непременно встанет в защиту своего соседа по НАТО.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор, разделяющий Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что ЧВК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы учить белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении "вагнеровцев" в Сувальский коридор и выразил обеспокоенность. По его словам, более сотни наемников ЧВК "Вагнер" отправились в Сувальский коридор, который объединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область России и Беларусь.

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