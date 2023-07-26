Ціни на бензин в Україні знову зростуть: коли і наскільки

Ціни на бензин в Україні можуть знову зрости приблизно на 4 грн/л, адже АЗС змушені будуть переглянити ціни після вичерпання запасів пального, придбаного ще до зростання ПДВ.

Про це розповів гендиректор однієї із мереж Леонід Косянчук, повідомляє Obozrevatel.

Здорожчання пального в Україні триватиме внаслідок повернення від 1 липня довоєнного розміру ПДВ у 20% (до цього діяла пільгова ставка у 7%). Протягом кількох тижнів липня мережі АЗС продавали старі, закуплені ще до зростання податку запаси пального. Однак тепер на автозаправках змушені переглянути цінники.

"Запаси вичерпалися і процес підвищення цін уже відбувається. "Група "Приват" вже на 1 грн "піднялася". До сьогодні трималися на старих запасах, перегляді маржі і завдяки системі лояльності, але з цим уже покінчено. Ніхто нікуди не подінеться, ціни підвищать. У нас 98% пального надходить за імпортом, а податки сплачуються на кордоні", – пояснив Косянчук.

Він прогнозує, що у найближчі один-два тижні ціни на бензин зростуть приблизно на 3-4 грн. Так, вартість марки бензину А-95 може зрости до 51,5-52,5 грн/л.

Думку Косянчука поділяє засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

"Звичайно, 60 гривень (за літр пального – ред.) поки не буде, але 55 – цілком таки вже відчувається... Червневе пальне – "доподаткове" – вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище лежить", – розповів Леушкін.

Трейдери намагатимуться зберегти свій заробіток і підвищений податок позначиться на цінах на заправках. Згодом зростуть ціни на інші товари та послуги, адже будуть збільшені витрати на логістику.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня повернули повний податок на пальне, після чого станом на 15 липня його вартість на великих АЗС зросла в середньому на 3-4 грн.

На початку липня директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував, що ціни на пальне зростатимуть протягом місяця. А після вичерпання на АЗС запасів пального за старою ставкою ПДВ бензин марки А-95 зросте приблизно до 55 грн/л, а дизпаливо – до 50 грн/л.

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