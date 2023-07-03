В Україні дорожчає пальне: як зміняться ціни за місяць

На АЗС України вже зросли ціни на пальне після повернення від 1 липня ПДВ та акцизу до довоєнного рівня, і зростатимуть ще протягом місяця.

Про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів виданню "РБК-Україна".

За прогнозом експерта, за місяць бензин в Україні здорожчає на 8-9 грн, дизпаливо – на 5-6 грн, автогаз – на 3 грн.

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"Я думаю, що ціна підвищуватиметься протягом місяця, тому що по суті цей місяць буде необхідний для того, щоби паливо з новими податками замінило паливо з низькими податками", – пояснив Куюн.

Ціни на пальне ростуть через ПДВ та акцизи

Фахівець також роз’яснив, що здорожчання пального відбувається через повернення ПДВ до довоєнного рівня (тобто зростання від 7% до 20%) та через збільшення акцизів.

Цю ситуацію передбачили і скористалися трейдери в очікуванні додаткового прибутку. Так, у травні-червні вони привезли багато пального за старими акцизними ставками і продаватимуть його вже в період зростання цін.

Однак головний фактор у підвищенні цін на пальне – це зростання на 13% ПДВ.

"Він (податок) сплачується безпосередньо в момент продажу кінцевому споживачеві, тобто він уже набув чинності по суті", ­– зауважив Куюн.

Він додав, що на АЗС ще фізично немає палива з новим акцизом, бо липневе пальне з новим акцизом ще ніхто не привіз. Водночас ПДВ вже від 1 липня нараховується за новою ставкою, відповідно його вже почали враховувати у вартості пального.

Наскільки здорожчають різні види пального

За оцінками експерта з урахуванням усіх прогнозів, ціни на бензин зростуть на 8-9 грн, а на дизельне пальне – на 5-6 грн.

"Діапазон буде десь: дизельне пальне – до 50 гривень на літр, 95-й бензин – до 55 гривень за літр", – сказав Куюн.

Він додав, що найменше додасть у ціні автогаз – приблизно 3 грн. Тож ціни на цей вид пального зростуть приблизно до 26 грн.

Які ще прогнози щодо цін на пальне в Україні

Нагадаємо, в Україні від 1 липня повернули акциз на пальне і розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Тому експерти заздалегідь попереджали українців про зростання цін на пальне. Так, у середині червня Куюн прогнозував, що вартість бензину може зрости на понад 10 грн/л, дизпалива – на 8 грн/л, а скрапленого газу – на 3 грн/л.

Разом із тим Куюн зауважував, що зростання цін на пальне відубватиметься поступово.

Водночас Спілка українських підприємців (СУП) оцінювала, що в результаті повернення податків на пальне літр бензин може здорожчати на 12 грн/л, дизпаливо – на 8 грн/л, автогаз – на 3 грн/л.

Ціни на пальне починають зростання: ланцюжок здорожчань запущений

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