Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 4 липня?

День, коли можна підбивати підсумки того, що було зроблено у попередній життєвий період. До того ж це стосується не лише професійних проєктів, хоча вони, звичайно ж, перебувають у пріоритеті, а й особистих справ, які відіграють важливу роль у нашому житті. Можна порушувати статус-кво, розставляючи крапки над "і" у взаєминах із оточенням – близькими, начальством, колегами та навіть сусідами. Надмірне фізичне навантаження сьогодні небажане – сил на нього піде чимало, а ось пуття, на жаль, досягти не вдасться.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки радять активно спілкуватися на всіх рівнях – саме завдяки численним комунікаціям вони зможуть досягти будь-якої поставленої мети. За правильного підходу та грамотно збудованих взаємин їм вдасться і професійними зв'язками скористатися собі на благо, і особисті питання вирішити. Головне – не замикатися у собі, а шукати допомоги та підтримки тих, хто перебуває поруч: спираючись лише на свої сили, навряд чи вдасться щось зробити – тут, як кажуть, один у полі не воїн.

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