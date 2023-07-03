Какому знаку Зодиака повезет 4 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 июля?

День, когда можно подводить итоги того, что было сделано в предыдущий жизненный период. Причем это касается не только профессиональных проектов, хотя они, конечно же, находятся в приоритете, но и личных дел, которые играют важные роли в нашей жизни. Можно нарушать статус-кво, расставляя точки над "и" в отношениях с окружающими людьми – близкими, начальством, коллегами и даже соседями. Чрезмерная физическая нагрузка сегодня нежелательна – сил на нее уйдет немало, а вот толку, увы, достичь не удастся.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды советуют активно общаться на всех уровнях – именно благодаря многочисленным коммуникациям они смогут сегодня добиться любых поставленных целей. При правильном подходе и грамотно выстроенных отношениях им удастся и профессиональными связями воспользоваться себе во благо, и личные вопросы решить. Главное – не замыкаться в себе, а искать помощи и поддержки тех, кто находится рядом: опираясь только на свои силы, вряд ли удастся что-то сделать – тут, как говорится, один в поле не воин.

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