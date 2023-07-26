Цены на бензин в Украине снова вырастут: когда и насколько

Цены на бензин в Украине могут снова вырасти примерно на 4 грн/л, ведь АЗС вынуждены будут пересмотреть цены после исчерпания запасов горючего, приобретенного еще до роста НДС.

Об этом рассказал гендиректор одной из сетей Леонид Косянчук, сообщает Obozrevatel.

Подорожание горючего в Украине будет продолжаться в результате возврата с 1 июля довоенного размера НДС в 20% (до этого действовала льготная ставка в 7%). В течение нескольких недель июля сети АЗС продавали старые, закупленные еще до роста налога запасы горючего. Однако теперь на автозаправках вынуждены посмотреть ценники.

"Запасы иссякли и процесс повышения цен уже происходит. "Группа "Приват" уже на 1 грн "поднялась". До сих пор держались на старых запасах, просмотре маржи и благодаря системе лояльности, но с этим уже покончено. Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% горючего поступает по импорту, а налоги уплачиваются на границе", – пояснил Косянчук.

Он прогнозирует, что в ближайшие одну-две недели цены на бензин вырастут примерно на 3-4 грн. Так, стоимость марки бензина А-95 может возрасти до 51,5–52,5 грн/л.

Мнение Косянчука разделяет основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

"Конечно, 60 гривен (за литр горючего – ред.) пока не будет, но 55 – все-таки уже чувствуется... Июньское горючее – "доналоговое" – уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на несколько этажей выше лежит", – рассказал Леушкин.

Трейдеры постараются сохранить свой заработок и повышенный налог скажется на ценах на заправках. Со временем вырастут цены на другие товары и услуги, ведь будут увеличены расходы на логистику.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули полный налог на горючее, после чего по состоянию на 15 июля его стоимость на больших АЗС выросла в среднем на 3-4 грн.

В начале июля директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что цены на горючее будут расти в течение месяца. А после исчерпания на АЗС запасов горючего по старой ставке НДС бензин марки А-95 вырастет примерно до 55 грн/л, а дизтопливо – до 50 грн/л.

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