Цены на овощи будут снижаться до октября — эксперт

Предложение на рынке будет постепенно увеличиваться за счет того, что в 2022 году многие производители переключились на выращивание овощей.

Цены на овощи в Украине будут постепенно снижаться до октября, но не опустят до показателей довоенного уровня.

В мнении в эфире телемарафона высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он заявил, что предложение на рынке будет постепенно увеличиваться за счет того, что в 2022 году многие производители переключились на выращивание овощей.

"Поэтому в этот период времени надо покупать, делать консервации. Но есть один нюанс, который уже осенью будет играть негативную роль в контексте поднятия цены. И это будет связано с тем, что будет закладываться все это на хранение, а на хранение у нас тратится электроэнергия, а электроэнергия для юридических лиц поднялась в цене", — сказал он.

Марчук отметил, что на цены также повлияют и поднятие акциза на бензин, а также возврат НДС на довоенный уровень.

"Соответственно, это будет формировать дополнительную ценовую позицию конечного предложения товара, который будет предлагать бизнес... У нас в сезоне больше всего лук дорожает, томатная, белокочанная капуста, морковь, то есть весь этот борщовый набор", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в июне этого года инфляция в Украине замедлилась до самого низкого показателя – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Луценко заявил, что удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля приведет к новому всплеску цен на продукты.

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