Ціни на овочі будуть знижуватися до жовтня — експерт

Пропозиція на ринку буде поступово збільшуватись за рахунок того, що у 2022 році багато виробників переключились на вирощування овочів.

Ціни на овочі в Україні будуть поступово зменшуватись до жовтня, але не опустять до показників довоєнного рівня.

Вау думку в етері телемарафону висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він заявив, що пропозиція на ринку буде поступово збільшуватись за рахунок того, що у 2022 році багато виробників переключились на вирощування овочів.

"Тому в цей період часу треба купувати, робити консервації. Але є один нюанс, який вже восени буде відігравати негативну роль в контексті підняття ціни. І це буде пов'язано з тим, що буде закладатися це все на зберігання, а на зберігання у нас витрачається електроенергія, а електроенергія для юридичних осіб піднялася в ціні", - сказав він.

Марчук зазначив, що на ціни також вплинуть і піднятті акцизу на бензин, а також повернення ПДВ на довоєнний рівень.

"Відповідно, це буде формувати додаткову цінову позицію кінцевої пропозиції товару, який буде пропонувати бізнес... В нас в сезоні найбільше цибуля дорожчає, томатні, білокачанна капуста, морква, тобто весь цей борщовий набір", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни у червні цього року інфляція в Україні сповільнилася до найнижчого показника - 12,8% порівняно з червнем 2022 року.

Крім того, ми раніше інформували, що директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Луценко заявив, що здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призведе до нового сплеску цін на продукти.

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