Як зробити літні канікули безпечними для дітей: поради від МВС

Безпека дітей завжди має бути на першому місці.

Однак у певні проміжки часу ризики зростають. Так, слід дотримуватися чітких правил, щоб зробити літні канікули максимально приємними і водночас безпечними.

Про це повідомляє МВС.

Як зазначають у відомстві, варто розповісти дітям про правила поводження з газовими та електроприладами, безпеку на вулиці та в інтернет-просторі. Крім цього, не завадить нагадати їм номери екстрених служб.

Поради для батьків / Фото: МВС

"Пам'ятайте про те, що дітей не можна залишати без нагляду у воді та в кімнатах з відчиненими вікнами", – додають у МВС.

Поради для дітей

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі 5-річний хлопчик втік від батьків. Виявилося, що він просто хотів купити мамі квіти.

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