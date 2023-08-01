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В Україні для рейсових автобусів запрацювала "єЧерга": Шмигаль розповів деталі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні для рейсових автобусів запрацювала "єЧерга": Шмигаль розповів деталі

Денис Шмигаль на засіданні уряду / Фото: Урядовий портал

Зараз вона працює в тестовому режимі.

В Україні для рейсових автобусів запрацювала в тестовому режимі “єЧерга”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сервіс доступний на україно-польському пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Тестування допоможе усунути недоліки. Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні. Раніше “єЧерга” вже працювала для вантажних авто. Ставимо за мету максимально розширити пропускну здатність пунктів пропуску та підвищити комфорт при перетині кордону”, - розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що у МЗС прокоментували затримання українки на протестах у Грузії.

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Дата публікації
Перегляди
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