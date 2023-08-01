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У Краматорську встановили мобільні укриття: фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Краматорську встановили мобільні укриття: фото

У Краматорську встановили мобільні укриття. Фото: міська рада.

На Донеччині вводять в експлуатацію мобільні укриття для населення.

У Краматорську на Донеччині до кінця тижня встановлять ще три мобільні укриття для населення. Наразі у місті вже встановлено 18 мобільних захисних споруд, які можуть прийняти від 20 до 100 людей.   

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Так, на залізничному та автобусному вокзалах є три укриття, розраховані на 100+ осіб; на зупинках громадського транспорту – 15 укриттів, розрахованих на 20+ осіб.

У міськраді зауважили, що укриття, введені в експлуатацію, мають спеціальне маркування, як на фото.

У Краматорську встановили мобільні укриття. Фото: міська рада. / ©
У Краматорську встановили мобільні укриття. Фото: міська рада.
У Краматорську встановили мобільні укриття. Фото: міська рада. / ©
У Краматорську встановили мобільні укриття. Фото: міська рада.

Влада закликає містян у випадку повітряної тривоги негайно йти до укриттів.

Нагадаємо, у МОН розповіли про підготовку до навчального року – скільки закладів мають укриття.

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Перегляди
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