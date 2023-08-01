У Краматорську встановили мобільні укриття: фото

На Донеччині вводять в експлуатацію мобільні укриття для населення.
У Краматорську на Донеччині до кінця тижня встановлять ще три мобільні укриття для населення. Наразі у місті вже встановлено 18 мобільних захисних споруд, які можуть прийняти від 20 до 100 людей.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Так, на залізничному та автобусному вокзалах є три укриття, розраховані на 100+ осіб; на зупинках громадського транспорту – 15 укриттів, розрахованих на 20+ осіб.
У міськраді зауважили, що укриття, введені в експлуатацію, мають спеціальне маркування, як на фото.
Влада закликає містян у випадку повітряної тривоги негайно йти до укриттів.
Нагадаємо, у МОН розповіли про підготовку до навчального року – скільки закладів мають укриття.
Читайте також: